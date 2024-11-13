ABD, Haiti uçuşlarını bir ay askıya aldı

Haiti'nin başkenti olan Port-au-Prince şehrine inmek üzere olan ABD'li Spirit Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı pazartesi günü saldırıya uğradı.

Ateş açılan uçakta bulunan yolculardan kimse yaralanmazken, bir kabin memurunun hafif yara aldığı belirtildi.

ABD, Port-au-Prince havalimanına sivil havacılık uçuşlarını 30 gün süreyle askıya aldı.



ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına yönelik açıklamasında, Haiti'ye seyahatte bulunmamaları çağrısını yineleyerek, eğer bulunmak zorunda kalırlarsa "dikkat çekmemeleri" gerektiği konusunda uyardı.



YOLCU UÇAĞINA SALDIRI

ABD’nin düşük maliyetli havayolu Spirit Havayolları'na ait yolcu uçağı Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’a iniş yapmaya hazırlandığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu uçak acil iniş gerçekleştirirken bir mürettebat üyesinin de yaralandığı aktarıldı.