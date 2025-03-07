ABD-Hamas görüşmesi: Trump doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreni sırasında Hamas’ın elindeki rehineler hakkında açıklamalarda bulundu.



Dün daha önce Hamas tarafından rehin alınan bir grupla bir araya geldiğini belirten Trump, duyduğu hikayelerin inanılmaz olduğunu söyleyerek Hamas’ın rehinelere kötü davrandığını iddia etti.

Joe Biden yönetiminin rehineleri geri getiremediğini söyleyen Trump, kendi yönetimiyle birlikte rehinelerin serbest bırakılmaya başlandığını hatırlattı.

Trump, sorulan bir soru üzerine ABD ile Hamas arasında yapılan görüşmeleri doğrulayarak, "Hamas’la görüşüyoruz. Bu görüşmelerde İsrail’e yardım ediyoruz. Çünkü İsrailli rehinelerden söz ediyoruz. Hamas’la ilgili bir şey yapmıyoruz. Bunu İsrail’e yardım olarak görüyorum" dedi.

REHİNELER İÇİN BİR BEDEL ÖDENDİ Mİ?

ABD’nin rehineleri geri getirmek için herhangi bir bedel ödemediğine vurgu yapan Trump, "Görüşmek ve bedel ödemek arasında fark var." şeklinde konuştu.

İLK OLARAK ABD BASINI YAZDI



ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin gizli görüşmelere ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hamas'la ilk kez doğrudan temas kurduğunu iddia etmişti. Axios'a konuşan kaynaklar, görüşmeleri ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in yürüttüğünü, Boehler'in geçen haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.



Gazze'de 59 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor, bunlardan beşinin Amerikan vatandaşı olduğu belirtiliyor.



HAMAS, İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLİRSE SERBEST BIRAKACAK



Hamas, İsrail ile geriye kalan esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşırsa hayatta olan rehineleri teslim edecek.



İsrail de daha fazla Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Gazze Şeridi'ndeki İsrail kuvvetleri tamamen çekilecek. İkinci aşamadan sonra da Hamas, hayatını kaybeden rehinelerin cansız bedenlerini İsrail'e teslim edecek