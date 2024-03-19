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ABD, Hamas'ın üç numarası İsa'nın ölümünü doğruladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın üç numaralı ismi Marwan İsa'nın İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı. İsa, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hamaslı.

ABD, Hamas'ın üç numarası İsa'nın ölümünü doğruladı

, Hamas'ın üç numaralı ismi Marwan İsa'nın öldürüldüğünü açıkladı.

, geçen hafta 'deki Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda İsa'nın öldürüldüğüne ilişkin net olmayan açıklamalar yapılmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün yaptığı açıklamada, Hamas'ın liderlerinden İsa'nın ölümünü doğruladı.

İsrail, İsa'nın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu saldırısına dahil olan isimlerden biri olduğunu öne sürmüştü.

Isa, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hamas yetkilisi.

İsa'nın Hamas'ın askeri kanadı olan El Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı olduğu biliniyor.

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İsrail ordusu Hamas'ın kilit isimlerinden birini öldürdü

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