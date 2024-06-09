ABD: Hamas'tan ateşkes için yanıt bekliyoruz

CBS kanalına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'tan ateşkes için yanıt beklediklerini söyledi.

ABD: Hamas'tan ateşkes için yanıt bekliyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ateşkes müzakerecilerinin Hamas'tan resmi bir yanıt beklediklerini söyledi.

merkezli CBS televizyonuna verdiği demeçte Sullivan, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temmuz sonunda Kongre'nin ortak oturumunda yapacağı konuşmaya kadar bir anlaşmaya varılacağını umduğunu belirtti.

Sullivan, "İsrail'in Hamas'ı yenilgiye uğratmaya yönelik askeri stratejisi ile siyasi ve insani strateji ve mantıklı bir stratejik oyun sonu arasında, bu çatışma boyunca çok sık olarak net bir bağlantı görmedik” dedi.

Sullivan şöyle konuştu:

"İsrail'in Hamas'ı kalıcı bir yenilgiye uğratmak ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir barış ve istikrar günü sağlamak için bütüncül bir stratejiye sahip olmasını sağlamak için dayanma ihtiyacını güçlendirmeye devam ettik. Bu konu hakkında onlarla her gün konuşmaya devam edeceğiz. Başkanın () doğrudan Başbakan (Netanyahu) ile konuştuğu bir konu bu."

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