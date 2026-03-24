ABD Hark Adası'na hava indirme tümeni gönderecek mi?

ABD'li New York Times'a göre üst düzey ABD askeri yetkilileri, İran'daki askeri operasyonları desteklemek amacıyla bir hava indirme tümeninin görevlendirilebileceğini söylüyor.

Buna göre 3 bin askerden oluşan bir muharebe tugayı ve karargah personelinin bölgeye konuşlandırılması gündeme gelebilir. Savunma yetkilileri, 18 saat içinde dünyanın her yerine intikal edebilen "Acil Müdahale Gücü" kapsamındaki bu birliklerin, İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nı ele geçirmek için kullanılabileceğini belirtti.

Henüz Pentagon veya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından resmi bir emir verilmemiş olsa da bu faaliyetler, bölgede ABD'nin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir.

Hark Adası'na yönelik harekat senaryolarında, şu an bölgeye doğru yola çıkmış olan 31. Deniz Piyade Sefer Birliği'ne bağlı 2 bin 500 askerin de kullanılması öngörülüyor. ABD bombardımanları nedeniyle hasar gören ada pistlerinin, muharebe istihkamcılarına sahip olan deniz piyadeleri tarafından hızla onarılması ve ardından C-130 uçaklarıyla hava indirme birliklerinin ve lojistik desteğin bölgeye akıtılması planlanıyor.

Yetkililer, hava indirme askerlerinin çok hızlı intikal edebilmesine rağmen ağır zırhlı ekipman eksikliği yaşadığını, deniz piyadelerinin ise hava indirme birliklerine kıyasla sınırlı bir sürdürülebilirlik kapasitesine sahip olduğunu belirterek iki birliğin birbirini takviye edebileceğini ifade ediyor.

Mart ayı başında, tümenin 300 kişilik komuta kademesinin ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir eğitim merkezinde yapılacak tatbikata katılımı, Orta Doğu'dan gelebilecek acil bir görevlendirme durumunda komuta merkezinin yerinde bulunması amacıyla aniden iptal edildi. Washington Post'a göre tümenin komuta unsurları hazır kıta bekletiliyor.

82. Hava İndirme Tümeni'nin Acil Müdahale Gücü, geçmiş yıllarda Ocak 2020'de Bağdat Büyükelçiliği baskını, Ağustos 2021'de Afganistan tahliyeleri ve 2022'de Ukrayna'yı desteklemek için Doğu Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar gibi kritik krizlerde kısa süreli birçok görev yaptı. Savunma kaynakları bu hazırlıkların olası bir harekat emrine karşı stratejik bir önlem olduğunu vurguluyor. ABD Başkanı Trump'ın onay vermesi durumunda, bu birliklerin bölgedeki askeri dengeleri değiştirmek üzere hızla harekete geçirilmesi bekleniyor.