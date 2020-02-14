ABD Hava Kuvvetleri'nde başörtüsü ve sakal serbest bırakıldı

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde dini inançlar gereği başörtüsü ﻿​ ya da sakal bırakma resmen serbest bırakıldı.



ABD Hava Kuvvetleri, ordudaki inanç çeşitliliği ilkesini desteklemek amacıyla müslüman ve Sih askerlerin sakal birakmasına, türban ve başörtüsü takmasına yönelik kılık kıyafet yönetmeliğini güncelledi.

Yeni yönetmelik "sade ve gösterişsiz" olmak şartı ile dini kiyafetlere izin veriyor. Amerikan Hava Kuvvetleri geçtiğimiz yıllarda askerlerden bir kısmının başörtüsü takmasına ya da sakal bırakmasına müsaade etmişti. Üstçavuş Abdul Rahman Gaitan 2018 yılında ABD Hava Kuvvetleri'nde dini inancı gereği sakal bırakmasına izin verilen ilk müslüman asker olmuştu.

Üstçavuş Abdul Rahman Gaitan

Yüzbaşı Maysaa Ouza da geçen yıl türban takmasına müsaade edilen ilk Hava Kuvvetleri personeli olmuştu.