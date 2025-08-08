ABD Hava Kuvvetleri'nden "trans personel" kararı

ABD Hava Kuvvetleri trans personeline ilişkin yeni kararları duyurdu.



Hava Kuvvetleri'nden bir sözcü, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, ordudaki trans personelin erken emeklilik şartlarında uygulanması beklenen değişiklikleri anlattı.

İsmi açıklanmayan sözcü, artık 15 ila 18 yıl görev yapan trans personelin erken emeklilik başvurularının kabul edilmemesine karar verildiğini ifade etti.



Sözcü erken emekli olmak isteyen trans personelin, ordudan tek seferlik tazminat alarak ayrılmak ya da emekli maaşı ödenmeksizin görevden uzaklaştırılmak arasında seçim yapacağını açıkladı.



ABD Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Başkan Donald Trump yönetiminin transların ordu hizmetine katılımını yasaklayan düzenlemesinin geçici olarak uygulanabileceğine karar vermişti.