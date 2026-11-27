ABD Hava Kuvvetleri'nin önde gelen bulut bilişim platformu Cloud One, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu.

Reuters'a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya hakim kaynaklar, platforma yönelik ihlalin geniş çaplı hassas taktik, personel ve lojistik verilerini tehlikeye atabileceğini bildirdi.

Kaynaklar, sızmanın yaklaşık bir ay önce sistemde yapılan güncelleme çalışmaları sırasında fark edildiğini ve platform genelinde aksaklıklara yol açtığını aktardı.

Saldırganların kimliği, ihlalin tam kapsamı, istismar edilen güvenlik açığının niteliği ve herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Bir kaynak, soruşturmayı yürüten yetkililerin hasar tespiti için ABD ordusunun siber gücü olan Siber Komutanlığı devreye soktuğunu söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "Belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, güvenlik açıkları veya operasyonel durumu hakkında yorum yapmıyoruz. Hava Kuvvetleri'nin bilgilerini, sistemlerini ve görev yeteneklerini korumak için sürekli olarak ihtiyatlı önlemler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

CLOUD ONE HANGİ SİSTEMLERİ BARINDIRIYOR?

Hava Kuvvetleri'nin bilgi teknolojisi ihtiyaçlarını tek merkezden karşılamak amacıyla 2017 yılında başlatılan Cloud One, ABD ordusunun en büyük bulut platformları arasında yer alıyor.

Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet'in kaynaklarını bir araya getiren platform, personel verileri, maaş ödemeleri, lojistik ve bakım gibi alanlarda çok sayıda uygulamayı çalıştırıyor.

Cloud One üzerinde çalışan kritik sistemler arasında Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarını ve diğer veri akışlarını derleyen Bulut Tabanlı Komuta ve Kontrol Sistemi var.

Ayrıca Hava Kuvvetleri'nin dünya çapında 200'den fazla üssündeki bomba ve füzeleri takip eden Entegre Savaş Mühimmatı Sistemi de bu platformu kullanıyor.

Platformun ana yükleniciliğini 2025 yılına kadar SAIC üstlenirken, bu tarihten sonra görevi Leidos devraldı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, sistemin önemine işaret ederek "Burada yaşanan bir ihlal büyük bir olay" değerlendirmesini yaptı.