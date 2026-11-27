ABD Hava Kuvvetleri'ne siber saldırı. Saldırganlar bulut bilişim platformuna sızdı
27.11.2026 15:45
Saldırganların kimliği, ihlalin tam kapsamı, istismar edilen güvenlik açığının niteliği ve herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
Bilgisayar korsanları, ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük bulut bilişim platformlarından biri olan Cloud One'a sızdı.
ABD Hava Kuvvetleri'nin önde gelen bulut bilişim platformu Cloud One, bilgisayar korsanlarının hedefi oldu.
Reuters'a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya hakim kaynaklar, platforma yönelik ihlalin geniş çaplı hassas taktik, personel ve lojistik verilerini tehlikeye atabileceğini bildirdi.
Kaynaklar, sızmanın yaklaşık bir ay önce sistemde yapılan güncelleme çalışmaları sırasında fark edildiğini ve platform genelinde aksaklıklara yol açtığını aktardı.
Saldırganların kimliği, ihlalin tam kapsamı, istismar edilen güvenlik açığının niteliği ve herhangi bir verinin çalınıp çalınmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
Bir kaynak, soruşturmayı yürüten yetkililerin hasar tespiti için ABD ordusunun siber gücü olan Siber Komutanlığı devreye soktuğunu söyledi.
ABD Hava Kuvvetleri ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "Belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, güvenlik açıkları veya operasyonel durumu hakkında yorum yapmıyoruz. Hava Kuvvetleri'nin bilgilerini, sistemlerini ve görev yeteneklerini korumak için sürekli olarak ihtiyatlı önlemler alıyoruz" ifadelerini kullandı.
CLOUD ONE HANGİ SİSTEMLERİ BARINDIRIYOR?
Hava Kuvvetleri'nin bilgi teknolojisi ihtiyaçlarını tek merkezden karşılamak amacıyla 2017 yılında başlatılan Cloud One, ABD ordusunun en büyük bulut platformları arasında yer alıyor.
Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet'in kaynaklarını bir araya getiren platform, personel verileri, maaş ödemeleri, lojistik ve bakım gibi alanlarda çok sayıda uygulamayı çalıştırıyor.
Cloud One üzerinde çalışan kritik sistemler arasında Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarını ve diğer veri akışlarını derleyen Bulut Tabanlı Komuta ve Kontrol Sistemi var.
Ayrıca Hava Kuvvetleri'nin dünya çapında 200'den fazla üssündeki bomba ve füzeleri takip eden Entegre Savaş Mühimmatı Sistemi de bu platformu kullanıyor.
Platformun ana yükleniciliğini 2025 yılına kadar SAIC üstlenirken, bu tarihten sonra görevi Leidos devraldı.
Reuters'a konuşan kaynaklar, sistemin önemine işaret ederek "Burada yaşanan bir ihlal büyük bir olay" değerlendirmesini yaptı.
Cloud One üzerinde çalışan kritik sistemler arasında Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarını ve diğer veri akışlarını derleyen Bulut Tabanlı Komuta ve Kontrol Sistemi var.
SALDIRI OPERASYONLARI NASIL AKSATTI?
Konuya hakim bir kaynağa göre bilgisayar korsanları, bir yazılım açığından yararlanarak sistemin kontrol düzlemine ulaştı.
Kontrol düzlemini "evrensel bir uzaktan kumandaya" benzeten kaynak, saldırganların bu erişimi kullanarak teorik olarak askeri uçakların operasyonel durumunu veya yedek parça hareketlerini kontrol edebileceğini, ancak bu olayda böyle bir adım atılıp atılmadığının belirsiz olduğunu belirtti.
İhlalin ortaya çıkmasıyla birlikte platformda bir dizi aksaklık yaşandı. Reuters'a bilgi veren kaynaklar, ordunun uzun süredir öncelik verdiği arka ofis uygulamalarını Cloud One'a taşıma çalışmalarının durdurulduğunu aktardı.
Platformda halihazırda çalışan uygulamalara yönelik güncellemeler de engellendi. Bu da teknoloji sektöründe bir dizi yeni ve ciddi yazılım açığının ortaya çıktığı bir dönemde Hava Kuvvetleri personelinin gerekli düzeltmeleri yapmasını imkansız hale getirdi.
Bir diğer kaynak ise bazı kullanıcıların yönetici yetkilerinin iptal edildiğini bildirdi.
Bilgisayar korsanları, bir yazılım açığından yararlanarak sistemin kontrol düzlemine ulaştı.
ABD KURUMLARINA SİBER SALDIRI DALGASI
Cloud One'a yönelik saldırı, yapay zeka destekli siber sızmalara ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde gündeme geldi.
Yapay zeka modellerinin geniş yüzey alanlarındaki zayıflıkları hızla tespit edebilmesi, özellikle bulut tabanlı ağlar için ciddi bir risk oluşturuyor.
ABD hükümeti son dönemde kamuoyuna yansıyan en az altı farklı siber güvenlik olayının sonuçlarıyla mücadele ediyor.
Bu olaylar arasında FBI'a yönelik iki ayrı saldırı, Pentagon verilerinin daha önce ele geçirilmesi, İç Güvenlik Bakanlığı personel bilgilerinin sızdırılması, en az iki istihbarat kurumunu etkileyen bir ihlal ve Hazine Bakanlığı'na yönelik bir siber saldırı yer alıyor.
Uzun süredir bilgisayar korsanlarının hedefinde olan Cloud One'ın yöneticileri, 2023 yılında çevrimiçi yayın organı FedScoop'ta yayınlanan bir yazıda, platforma sızmaya yönelik "şaşırtıcı" sayıdaki girişimi püskürtmede yüzde 100 başarı oranı yakaladıklarını savunmuştu.
Yöneticiler yazıda, "Güvenlik söz konusu olduğunda hataya mahal yok" mesajını vermişti.