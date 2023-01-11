ABD Havacılık İdaresi: Uçuşlar kademeli olarak yeniden başladı

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Son dakika haberi! ABD Havacılık Dairesi'nin öncesi saatlerde tüm gidiş uçuşları için, en az Türkiye saati ile 17:00'ye kadar erteleme talimatı verdiği duyurdu. Olayın nedeninin ise bilgisayar sistemlerinde meydana gelen teknik arıza olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, pilotlara uçuş öncesinde gerekli bilgilerin verildiği federal havacılık yönetimi sistemi arızalandı. Bu nedenle ülke genelinde uçuşlar da aksamalar yaşandı.

Kurumdan yapılan son açıklamada, ülke genelinde normal hava trafiğinin kademeli olarak yeniden başladığı duyuruldu.



SİBER SALDIRI MI? ARIZA MI?

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Havacılık İdaresi sistemindeki arıza hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Olayın siber saldırı olduğu yönünde bir kanıt olmadığı aktarıldı.

ONLARCA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

United Airlines tüm iç hat seferlerini ertelemek zorunda kaldı. American Airlines da durumun yakından takip edildiğini bildirdi.



Bazı havayolları, federal bilgi yönetimi sistemi olmadan da faaliyetlerini yürütebiliyor. Bu nedenle her uçuşta aksaklık yaşanmadı.

