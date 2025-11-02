ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin güvenilir bir ortak değil

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’i bazı ticaret alanlarında “güvenilmez bir ortak” olarak niteledi ve Pekin’in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlama tehdidinde bulunması hâlinde Washington’un yeniden gümrük vergileri uygulayabileceğini söyledi.



Bessent, Fox News Sunday programında yaptığı açıklamada, Çin’in kritik mineraller konusundaki hamlesinin kendisini “şaşırttığını” belirterek, “Bizim de geri tutabileceğimiz pek çok şey var. Bu sorun onlarca yıldır çözülmedi. Çin, nadir toprak metalleri ve mıknatıslarında piyasayı köşeye sıkıştırdı; ne yazık ki zaman zaman güvenilir bir ortak olmadıklarını gösterdiler" ifadelerini kullandı.

"BUNUN BİR BEDELİ OLMALI"

Kanada ile yaşanan ticaret gerilimine de değinen Bessent, Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford’un ABD karşıtı gümrük tarifesi reklamını “ABD iç politikasına yabancı müdahale” olarak nitelendirdi.

Bessent, “Başkan Trump’a yüzde yüz katılıyorum. Bunun bir bedeli olmalı, zamanla göreceğiz" dedi.