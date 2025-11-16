ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin'in anlaşmaya uyacağından eminim

Hazine Bakanı Scott Bessent'in sözleri, geçen ay duyurulan çerçeve anlaşmasının ardından geldi. Bu anlaşmaya göre Washington, Çin’den yapılan ithalata yüzde 100 gümrük vergisi uygulamama taahhüdü verirken; Pekin de kritik nadir toprak elementleri ve mıknatıslar için bir ihracat lisans rejimi getirmeyi ertelemeyi kabul etmişti.

Fox News’in “Sunday Morning Futures” programına konuşan Bessent, “Kore’de Başkan Trump ve Başkan Xi Jinping arasında yapılan görüşmenin ardından Çin’in anlaşmalarına sadık kalacağından eminim” ifadelerini kullandı.

Bessent ayrıca, Wall Street Journal’da çıkan ve Çinli yetkililerin ABD ordusuyla bağlantılı Amerikan şirketleri için nadir toprak elementlerine erişimi kısıtlamayı planladığını öne süren haberin doğru olmadığını söyledi.