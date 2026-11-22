ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin İran 'a yönelik ekonomik baskı politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'ın kendisine yönelik tehditlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bessent, halen askeri üste kaldığını doğrulayarak, "İranlıların beni korkutmasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.



"ASKERİ ÜSTE YAŞAM İYİ GİDİYOR"

ABD basınının, evinin fotoğrafını konum bilgileriyle yayınlamasını da eleştiren Bessent, askeri üste yaşamın iyi gittiğini belirterek, İran üzerindeki baskıyı, Tahran yönetimi bir anlaşmaya bağlı kalmaya hazır olana kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Bessent, ABD'nin İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu (Operation Economic Outcast)" adını verdiği politikasının yaklaşık 2,5 aydır sürdüğüne işaret ederek, bunun tarihte herhangi bir ülkeye uygulanan en kapsamlı ekonomik izolasyon olduğunu savundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent'in, İran'dan gelen tehditler nedeniyle başkent Washington'daki evinden bir askeri üsse taşındığı öne sürülmüştü.



TRUMP YÖNETİMİNDEN BAŞKA YETKİLİLER DE GÜVENLİK NEDENİYLE TAŞINMIŞTI

Son dönemde, İran tehditleri iddialarıyla Donald Trump yönetiminden başka yetkililer de güvenlik nedeniyle evlerinden taşınmıştı.

Bu isimler arasında Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine gelen Stephen Miller ve eski Adalet Bakanı Pam Bondi de yer alıyordu.