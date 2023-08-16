ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen ay Çin'i ziyaret etti.
Çin'de bir dizi görüşme gerçekleştiren 76 yaşındaki Yellen'ın Çinli mevkidaşı ile kameralar önünde tokalaştıktan sonra birkaç kez aşırı bir biçimde öne eğilmesi alay konusu olmuştu.
ABD'de bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler ise Yellen'ın diplomatik protokolü bozduğunu söylemişti.
Yellen'ın Çinli mevkidaşı ile görüşme öncesi bir restoranda içinde halisünojenik etkileri olan "elini mavi gör" isimli bir mantar yemeği yediği ve mantarın etkisinin altında kaldığı öğrenildi.
Günlerce konuşulan görüntülerin ardından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'deki 'sihirli mantar' deneyimini CNN'e anlattı.
Buradaki yemeği kendisinin organize etmediğini ve siparişe de kendisinin karar vermediğini anlatan Yellen, "Lezzetli bir mantar yemeği vardı. Bu mantarların halüsinojenik özellikleri olduğunun farkında değildim. Bunu daha sonra öğrendim" dedi.
Yellen, herhangi bir halüsinasyon görüp görmediğine dair soruya, bu mantarların düzgün pişirilmesi halinde hiçbir etkisinin olmadığını okuduğunu söyleyerek cevap verdi ve bu restoranın da yediği mantarları çok iyi pişirdiğinden emin olduğunu vurguladı. ABD'li Bakan, "Ancak hepimiz mantarların ve restoranın tadını çıkardık ve hiçbirimiz onları yemenin herhangi bir kötü etkisini hissetmedik." dedi.
YELLEN'IN YEDİĞİ MANTAR YEMEĞİ
Yemek, kesildiğinde bazı bölümleri mavi renk alan Lanmaoa asiatica mantarlarıyla yapılıyor.
The Guardian'a konuşan Kunming Botanik Enstitüsü'nden Dr. Peter Mortimer, "Lanmaoa mantarları zehirli sayılıyor çünkü halüsinojen olabiliyorlar" dedi.
Mortimer, "Ancak bilim insanları henüz halüsinasyona sebep olan bileşenleri bulamadı. Bu birazcık gizemli ve çoğu kanıt anekdotlara dayalı. O mantarlardan yanlışlıkla yiyip üç gün boyunca halüsinasyon gören arkadaşım var" diye konuştu.
Yellen'ın Temmuz ayında Çin gezisi sırasında ziyaret ettiği restoran zinciri ülkenin Vietnam, Laos ve Myanmar'la sınırı olan bölgesinin popüler bir yöresel mutfağı olan Yunnan yemekleri sunuyor. Bölgede, Jian shou qing adındaki mantar, potansiyel olarak halüsinasyonlara neden olabileceği için zehirli olarak kabul ediliyor. Yellen'ın buradaki yemeğini Çin'de bir blog yazarı ortaya çıkarmıştı.
Yellen ate magic mushrooms in China. She claims she had no idea they were psychedelics.— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 15, 2023
"I was not aware that these mushrooms had hallucinogenic properties." pic.twitter.com/VLLAoLQzfX
ÜLKEDE "ELİNİ MAVİ GÖR" AKIMI
Yellen'ın gittiği zincir restoran, sosyal medya platformu Weibo'dan yaptığı açıklamada, Yellen'ın ziyaretinden sonra birçok şubesinde, "elini mavi gör" yemeğinin tükendiğini ifade etti.
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