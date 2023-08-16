ABD Hazine Bakanı Yellen'in Çinli mevkidaşı ile tokalaşma görüntüleri gündem olmuştu | Nedeni ortaya çıktı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen ay Çin'i ziyaret etti.

Çin'de bir dizi görüşme gerçekleştiren 76 yaşındaki Yellen'in Çinli mevkidaşı ile kameralar önünde tokalaştıktan sonra birkaç kez aşırı bir biçimde öne eğilmesi alay konusu olmuştu.

ABD'de bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler ise Yellen’in diplomatik protokolü bozduğunu söylemişti.

Yellen'in Çinli mevkidaşı ile görüşme öncesi bir restoranda içinde halisünojenik etkileri olan "elini mavi gör" isimli bir mantar yemeği yediği ve mantarın etkisinin altında kaldığı öğrenildi.

Günlerce konuşulan görüntülerin ardından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'deki 'sihirli mantar' deneyimini CNN'e anlattı.

Buradaki yemeği kendisinin organize etmediğini ve siparişe de kendisinin karar vermediğini anlatan Yellen, "Lezzetli bir mantar yemeği vardı. Bu mantarların halüsinojenik özellikleri olduğunun farkında değildim. Bunu daha sonra öğrendim" dedi.



Yellen, herhangi bir halüsinasyon görüp görmediğine dair soruya, bu mantarların düzgün pişirilmesi halinde hiçbir etkisinin olmadığını okuduğunu söyleyerek cevap verdi ve bu restoranın da yediği mantarları çok iyi pişirdiğinden emin olduğunu vurguladı. ABD'li Bakan, "Ancak hepimiz mantarların ve restoranın tadını çıkardık ve hiçbirimiz onları yemenin herhangi bir kötü etkisini hissetmedik." dedi.