ABD Hazine Bakanı'ndan Çin açıklaması: "Bir noktada anlaşma yapılabilir"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin ekonomilerinin birbirinden kopmak zorunda olmadığını belirtti.

Bloomberg TV’ye konuşan Bessent, “Bir noktada büyük bir anlaşma yapılabilir” dedi ve “ayrışmak zorunda değiliz ama bu ihtimal de var” ifadelerini kullandı.



Çin’le bir anlaşmanın diğer ülkelere kıyasla daha zor olacağını vurgulayan Bessent, “Çünkü Çin hem en büyük ekonomik rakibimiz hem de en büyük askeri hasmımız,” dedi.

"BUNLAR ŞAKA DEĞİL"

Trump yönetiminin uyguladığı yüksek tarifelere de değinen Bessent, “Bunlar şaka değil. Bu rakamlar büyük ve kimsenin bu seviyelerin kalıcı olmasını istediğini sanmıyorum” şeklinde konuştu.



Arka plan: ABD ile Çin arasında, Trump’ın başlattığı gümrük vergileri savaşı nedeniyle gerilim sürüyor. Karşılıklı tarifeler uygulanırken, bazı ürünlerde geçici muafiyetler ilan edilse de taraflar yeni yaptırımlar üzerinde çalışıyor.