ABD Hazine Bakanından Çin açıklaması: TikTok anlaşması haftaya tamamlanacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Malezya’daki iki günlük ticaret görüşmelerinin ardından Çin’in önümüzdeki yıllarda ABD’den büyük miktarlarda soya fasulyesi alımını yeniden başlatacağını ve nadir toprak elementlerine ilişkin yeni lisans sisteminin yürürlüğünü bir yıl erteleyeceğini açıkladı.

"ÜRETİCİLER MEMNUN OLACAK"

Bessent, CBS kanalına yaptığı açıklamada alımların “önemli ölçüde” olacağını belirtti. ABC’ye konuşan Bakan, Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gelecek perşembe günü imzalayacağı ticaret anlaşmasıyla “ABD’li soya fasulyesi üreticilerinin bu sezon ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca memnun olacağını” söyledi.

ANLAŞMA HAFTAYA TAMAMLANACAK

Bessent ayrıca, Çinli sosyal medya platformu TikTok’un ABD kontrolüne devredilmesine ilişkin anlaşmanın teknik ayrıntılarının tamamlandığını, Trump ve Şi’nin bu anlaşmayı gelecek hafta “resmen sonuçlandıracaklarını” ifade etti.

"ABD'NİN TUTUMU SERTTİ"

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ise her iki tarafın da bir "ön mutabakata" vardığını ve bundan sonra kendi iç onay süreçlerinden geçeceklerini belirtti.

Li, "ABD’nin tutumu sertti. Çok yoğun görüşmeler yaptık. Bu endişeleri ele almak için çözümler ve düzenlemeler araştırırken yapıcı bir diyalog yürüttük." ifadelerini kullandı.



Trump, ASEAN Zirvesi için Malezya'da bulunan ABD Başkanı Trump'ın 30 Ekim'de Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.