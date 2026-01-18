ABD Hazine Bakanı'ndan "Grönland yaptırımlarına" destek açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, NBC News’e yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım açıklamasını “gelecekte bir ulusal acil durumu önlemeye yönelik” stratejik bir karar olarak tanımladı.

Trump yönetimi, ikinci döneminde Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında, “acil durum” gerekçesiyle ithalata geniş kapsamlı vergiler getirmeyi gündemine aldı. “Meet the Press” programında, Greenland’a karşı çıkan ülkelere vergi uygulanmasını hangi acil durumun haklı çıkardığı sorulduğunda Bessent, “Ulusal acil durum, bir ulusal acil durumu önlemektir” yanıtını verdi. Bu kararın jeopolitik olduğunu ve ABD’nin ekonomik gücünün “sıcak bir savaşı önlemek için” kullanılabileceğini savundu.

YÜZDE 25'E ÇIKABİLİR

Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran’a kadar Greenland’ın satın alınmasına ilişkin bir anlaşma sağlanamazsa oranın yüzde 25’e çıkarılacağını açıkladı. Açıklamalar, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın IEEPA’yı vergi koymak için kullanmasına ilişkin bir karar vermesinin beklendiği bir döneme denk geldi.

Vergi tehdidi üzerine AB büyükelçileri acil toplantı kararı aldı. Trump’ın daha önce “Greenland’ı bir şekilde alacağız” sözleri tartışma yaratmıştı. Askeri seçeneğin masada olup olmadığı sorulduğunda Bessent, bu konuda başkanla konuşmadığını söyledi.