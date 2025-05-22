ABD hediyeyi kabul etti: 400 milyon dolarlık uçak teslim alındı

Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, Katar'ın 400 milyon dolarlık lüks uçak hediyesinin Pentagon tarafından kabul edildiğini duyurdu.



Washington yönetimi Boeing 747 tipi uçağı federal kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde kabul etti.

BAŞKAN İÇİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR



Uçağın, başkanlık uçağı Air Force One olarak kullanılabilmesi için yıllar sürecek bir düzenlemeden geçmesi gerekecek.



400 milyon dolar değerindeki uçağa güvenlik amaçlı eklemeler yapılacak.

HAVA KUVVETLERİ'NİN ELİNDEN GEÇECEK



Hava Kuvvetleri, uçağın modifiye edileceğini ancak bazı bilgilerin gizli olduğunu belirterek uçak hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.



Ancak uçağa eklenecek bazı özellikler arasında nükleer patlamada ortaya çıkan elektromanyetik dalgalara dayanıklılık ve havada yakıt ikmali olması bekleniyor.



400 MİLYON DOLARLIK HEDİYE TARTIŞMASI



Trump'ın bu pahalı ve lüks hediyeyi kabul etmesi ise ilk günden beri tartışmalara yol açtı.



Amerikan Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda, Katar'ın uçak hediyesi için "Kabul etmemek aptallık" olur demişti.

"KİŞİSEL BİR HEDİYE DEĞİL"

Katar ise, uçağın Trump'a kişisel bir hediye olmadığını, "hükümetlerarası bir işlem" olduğunu ileri sürmüştü.



ABD basını tarafından uçağın aslında bir hediye olmadığı, önce Trump'ın uçağı satın almak için harekete geçtiği iddia edilmişti.