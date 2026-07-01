ABD helikopteri Umman'da denize acil iniş yaptı. 1 asker kayıp
01.07.2026 23:53
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı. Foto: Arşiv
ABD ordusuna ait bir askeri helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı. 4 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarıldı, kayıp 1 kişi aranıyor.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD Donanması'na ait USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı MH-60S "Sea Hawk" tipi bir askeri helikopterin Umman Denizi'nde "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi.
Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarılarak gemi güvertesine çıkarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi. Bölgede bulunan ABD Donanması unsurlarının kayıp 1 mürettebatı arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.