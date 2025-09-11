ABD her yerde katili arıyor: Aktivist öldürüldü, saldırgan firarda

ABD’de muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yetkililer saldırıyı “hedef alınmış bir suikast” olarak nitelendirdi. Fail ise hala firarda.



TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ



Utah Kamu Güvenliği Departmanı ve FBI’ın yürüttüğü soruşturmaya göre saldırgan, üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlikte çatının üzerinden ateş açtı.



O sırada “silahlı saldırılar” üzerine gelen bir soruyu yanıtlayan Kirk, tek kurşunla vuruldu. Özel araçla hastaneye kaldırılan Kirk, burada yaşamını yitirdi.



Utah Valisi Spencer Cox, olayın ardından yaptığı açıklamada Kirk’ün öldürülmesini “siyasi suikast” olarak tanımladı.

Olayın planlı ve tek kişilik bir saldırı olduğuna inanılıyor. Daha önce gözaltına alınan iki şüpheli ise sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.



TRUMP'TAN SERT TEPKİ



ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’ten yayımladığı video mesajında Kirk’ün ölümünü “Amerika için kara bir gün” diye niteledi.



Trump, “Charlie milyonlara ilham verdi ve bu gece hepimiz şok ve dehşet içindeyiz” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, siyasi şiddetten “radikal solun kullandığı nefret dili”ni sorumlu tuttu.



GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI



Olayı canlı izleyenlerden Skyler Baird, CNN’e yaptığı açıklamada, “Sadece birkaç metre ötesindeydim, silah sesi geldiğini hemen anladım. Onun kurtulamayacağını hissettim” dedi.



Baird, güvenliğin bıçaklı ya da yakın saldırılara karşı yeterli olduğunu ancak alanın genel olarak “açık ve korumasız” göründüğünü belirtti.



PROFESYONELCE PLANLANMIŞ BİR SALDIRI



CNN’in güvenlik analisti John Miller, saldırının “amatör işi olmadığını” vurguladı.



Miller, “Tek atış, tek hedef. Bu, atıcının deneyimli ve planlı olduğunu gösteriyor. Sessizce girip görevini yerine getirip delil bırakmadan çıkmaya çalışmış” dedi.



Miller’a göre saldırganın profesyonelliği soruşturmayı zorlaştırsa da, bu durum kimliğine ulaşılmasını kolaylaştırabilir.

