ABD, Heyet Tahrir Eş-Şam'ı (HTŞ) terör listesinden çıkaracak mı?

Amerikan NBC News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre, Joe Biden yönetimi, HTŞ'nin durumuna ilişkin olası senaryolar üzerinde çalışıyor.



Habere göre, ABD yönetimi, halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan HTŞ'nin bu listeden çıkarılması için gerekli değerlendirmeleri yapıyor.



Açıklama yapan yetkililerden biri HTŞ'nin terör listesinden "yakında" çıkarılabileceğini ifade ederken, diğer yetkili henüz değerlendirme sürecinin ilk aşamasında olunduğunu belirtti.



Yetkililer, bu adımın amacının, ABD'nin ve diğer ülkelerin "Suriye'deki yeni yönetimle" rahat bir şekilde çalışabilmelerini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.



Söz konusu yetkililer, bu kapsamda HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) başına konulan 10 milyon dolarlık ödülün de kaldırılabileceğini belirtti.



Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili son açıklamasında, şu anda HTŞ'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik herhangi bir politika değişikliğinin olmadığını kaydetmişti.



ABD, 2018'de HTŞ'yi yabancı terör örgütleri listesine almıştı.

ABD ŞARTLARINI AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de “Kapsayıcı” bir siyasi süreç çağrısında bulunarak, ABD'nin, "Terörizmden vazgeçmesi, kimyasal silah stoklarını yok etmesi ve azınlıkların ve kadınların haklarını koruması" halinde yeni hükümeti tanıyacağını söyledi. Blinken, yaklaşık 900 ABD askerinin Suriye'nin kuzeyinde kalmaya devam edeceğini de belirtti.