Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yer aldığı heyetin ateşkes talep edeceğini söyledi.
Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz" dedi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Pence'in, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.
Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.