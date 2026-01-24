ABD heyeti İsrail'de. Witkoff ve Kushner Netanyahu ile görüştü

İkili, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin hemen ardından İsrail'e doğru yola çıkmıştı. İkilinin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'li yetkililerin Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cesedi teslim edilmeden Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını isteyeceğini öne sürmüştü.

Haberde, Kushner'in gelecek ay Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için fon toplamayı amaçlayan bir konferans hazırlığında olduğu iddiası da yer aldı.