ABD heyeti Pakistan'a gitmiyor. Trump: İran yeni teklifte bulundu

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in de İran heyeti ile temaslarda bulunmak üzere İslamabad'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın yüz yüze görüşme talebinde bulunduğunu savunmuş, İran basını ise taraflar arasında herhangi bir müzakere planı bulunmadığını belirterek söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile İran arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler kapsamında Pakistan ’a yapılması beklenen resmi ziyareti iptal etti.



Trump, ABD'nin İran'la olan çatışmada tüm kozları elinde tuttuğu bir durumda, ABD heyetinin Pakistan'a 18 saatlik uçuş yapmasına gerek olmadığını söyledi.



İstediği zaman İranlılar ile telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğinin altını çizen Trump, "Bir süre önce ekibime ayrılmak için hazırlanmalarını söyledim. Sonra da, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmanıza gerek yok. Bütün kartlar elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler, artık oturup hiçbir şey konuşmamak için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim." ifadelerini kullandı.



“İRAN YENİ TEKLİFTE BULUNDU”



ABD Başkanı son açıklamasında ise, İran'dan bir teklif aldıklarını öne sürdü. Trump, ABD'li heyetin iptal edilen Pakistan ziyaretine değinerek, "İran bize bir kağıt parçası verdi, bunun daha iyi olması gerekiyordu. İlginç bir şekilde, seyahati iptal etmemden sadece 10 dakika sonra, çok daha iyi bir kağıt parçası aldık." dedi.



Trump, ABD-İran arasındaki ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik bir soruya cevabında, "Bunu henüz düşünmedim." dedi.



ARAKÇİ'NİN TEMASLARI



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yurt dışındaki temaslarını sürdürüyor. Arakçi, Pakistan’daki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirmişti. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınmıştı.



Diplomatik temaslar kapsamında Umman'a geçen Arakçi’nin ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçmesi öngörülüyordu. İran basınına göre, Arakçi'nin Umman'dan sonra yeniden Pakistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.



“ABD'NİN CİDDİ OLUP OLMADIĞINI HENÜZ GÖRMÜŞ DEĞİLİZ”



Ziyaret sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Arakçi, “Pakistan’a çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Bölgemize yeniden barış getirme yönündeki iyi niyetli girişimlerini ve kardeşçe çabalarını büyük ölçüde takdir ediyoruz. Savaşı kalıcı olarak sona erdirmek için uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran’ın tutumunu paylaştık. ABD’nin diplomasi konusunda gerçekten ciddi olup olmadığını henüz görmüş değiliz.” ifadelerini kullandı.