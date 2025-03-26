ABD heyetinin Grönland ziyareti uzay üssüyle sınırlandırıldı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance başkanlığındaki heyetin Grönland'a gerçekleştireceği kültürel odaklı tartışmalı ziyarete ilişkin değişiklik yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarına dahil etmek istediği Grönland'a planlanan ziyaretin çerçevesinin sınırlandırıldığı açıklandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Grönland'a gidecek heyete ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık edeceği, ancak heyetin yalnızca ABD'ye ait Pituffik Uzay Üssü'nü ziyaret edeceği ve Grönland'daki en önemli etkinliklerden biri olan kızaklı köpek yarışını izlemeyeceği belirtildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'lilerin Grönland toplumuna yönelik ziyaretlerini iptal etmelerinin çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine kendi üsleri olan Pituffik'i ziyaret edecekler ve buna karşı çıkacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

"ZİYARETTE EŞİME KATILACAĞIM"



ABD Başkan Yardımcısı Vance ise yaptığı açıklamada, "Usha'nın bu cuma Grönland'a yapacağı ziyaret o kadar büyük bir coşkuyla karşılandı ki tüm bu eğlenceyi tek başına yaşamasını istemedim.Ben de ona katılacağım" dedi.

Adanın güvenlik durumunu kontrol etmek amacıyla uzay üssünü ziyaret edeceğini kaydeden Vance, "Çünkü birçok ülke Grönland'ın topraklarını ve su yollarını kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni, Kanada'yı ve tabii ki Grönland halkını tehdit etti" ifadesini kullandı.

Vance, Donald Trump yönetiminin Grönland halkının güvenliğini yeniden tesis etmek istediğini ve Danimarka'nın bunu "çok uzun süredir" görmezden geldiğini belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise dün yaptığı açıklamada, Usha Vance'in kızaklı köpek yarışını izlemeyi de kapsayan ziyaretinin Danimarka topraklarına yönelik kabul edilemez bir baskının parçası olduğunu söylemişti.

TRUMP, GRÖNLAND'I ALMAK İSTİYOR

Donald Trump, zengin doğal kaynaklara sahip Grönland'ı ilk kez 2019'daki başkanlık döneminde satın almak istediğini dile getirmişti.

Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, ocak ayından bu yana Grönland'ı topraklarına katmak istediğini ifade ediyor.

Grönland, yaklaşık 300 yıldır, 3 bin kilometre uzaklıktaki Danimarka tarafından kontrol ediliyor.

1953'ten bu yana özerk bir bölge olan Grönland iç işlerinde bağımsızken, dış ve savunma politikasıyla ilgili kararlar Kopenhag tarafından alınıyor.

