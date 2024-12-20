ABD, HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın başına koyduğu para ödülünden vazgeçti

AFP'nin haberine göre ABD, HTŞ lideri Ahmed eş-Şara'nın (Muhammed el Golani) başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülünü kaldıracak.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri de Fransa, İngiltere ve Almanya'nın ardından Şam'a heyet gönderdi.

HTŞ ile ilk teması kuran ABD heyeti, görüşmeleri "yapıcı" olarak nitelendirdi.



"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE BÜYÜK ETKİSİ VAR"

Heyetteki Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Barbara Leaf, "Türkiye'nin Suriye'de büyük etkisi var" dedi.

ABD'nin HTŞ'den gelen olumlu mesajları memnuniyetle karşıladığını belirten Leaf, "İran'ın Suriye'de hiçbir rolü olmayacak, olmamalı" dedi.

Leaf, "Suriye'nin kuzeyi için en iyi çözüm, Kobani çevresinde ateşkes ve SDG'nin ülkedeki rolü için planlı bir geçiştir" dedi.



SURİYE'DE NELER OLUYOR?



Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.



Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.



Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.



Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.



Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.



Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.



Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.



Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.



Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.

