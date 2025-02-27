Pedofili milyarder paniği. Gizli dosyalar yakında açıklanıyor

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili uçuş kayıtları ve diğer kritik kayıtlar da dahil olmak üzere, önemli belgelerin bugün açıklanmasının planlandığını bildirdi.

250'DEN FAZLA MAĞDUR VAR

Fox News'e konuşan Bondi, Epstein davasında 250'den fazla mağdur olduğunu belirterek "Kimliklerinin ve kişisel bilgilerinin korunduğundan emin olmalıyız." dedi.

Bondi, belgelerdeki detayları "rahatsız edici" olarak tanımlarken "Bu adamın bağlantılı olduğu diğer zanlıyla birlikte yaptığı şey, oldukça iğrenç." diye konuştu.

"ADASINDAKİ MİSAFİRLERİ GÖRMEK İSTEYEN ÇOK KİŞİ VAR"

Yayınlanacak bilgiler arasında Epstein'ın konutlarından herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsünün dahil edilip edilmeyeceğini teyit etmeyen Bondi, "diğer zanlı" olarak tanımladığı kişinin ismini vermedi.

Bondi, "Bu benim için ün meselesi değil. Onun uçaklarında kimin uçtuğunu ve adasında kimin misafir olduğunu görmek isteyen birçok insan olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.

JEFFREY EPSTEIN VE GİZLİ BELGE MESELESİ

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere birçok reşit olmayan kızı istismar etmek ve insan ticareti yapmak suçlarından tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu.

Yetkililer Epstein’ın ölümünü intihar olarak açıklarken, ailesi bu iddiaya şüpheyle yaklaşarak cinayet ihtimali üzerinde durmuştu.

EPSTEIN İLE BAĞLANTILI İSİMLER

Ocak ayında yayımlanan dava dosyaları, Epstein’ın birçok ünlü isimle bağlantısını ortaya koymuş ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.



Açıklanan belgelerde, Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson ve illüzyonist David Copperfield gibi isimlerin yer aldığı görülmüştü.

YENİ BELGELER MERAKLA BEKLENİYOR

Bondi’nin duyurduğu yeni belgelerin Epstein’ın bağlantıları ve suç ortaklarına dair daha fazla ayrıntı içerip içermeyeceği merak konusu. Belgelerin açıklanmasının ardından soruşturmanın nasıl ilerleyeceği büyük bir dikkatle takip ediliyor.