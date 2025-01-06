ABD hükümeti Suriye yaptırımlarını kaldıracak mı?

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre ABD’nin çok yakın zamanda Suriye'ye insani yardım ve elektrik, su gibi diğer temel hizmetlere yönelik kısıtlamaları hafifleteceğini duyurması bekleniyor.



Paylaşılan haberde ABD'nin Suriye'ye yönelik insani yardımların yaptırım engeline takılmaması için hamle yapacağı öne sürüldü.



Biden hükümetinin bu konu hakkında alacağı kararı yakın zamanda duyuracağı iddia edildi.

TEMEL İHTİYAÇLAR HIZLA KARŞILANACAK



Alınan kararla birlikte ABD Hazine Bakanlığı, ülkeye su, elektrik ve diğer insani yardım malzemeleri gibi temel ihtiyaçları sağlayan yardım grupları ve şirketlere muafiyet verebilecek.



ABD’nin böylece yaptırımları tamamen kaldırılmadan temel ihtiyaçların teslimatını hızlandırılmayı hedeflediği ifade edildi.