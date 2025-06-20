ABD hükümetinde İran çatlağı: "Kimse onunla konuşmuyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail saldırılarına müdahil oluğ olmama konusunda karar almak için iki haftalık bir süre belirledi.



Bu kararın planlanması sırasında, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in üst düzey müzakerelerden dışlandığı ileri sürülüyor. ABD hükümetinden bir yetkili, Amerikan gazetesi The Washington Post'a, "Kimse Hegseth ile konuşmuyor" açıklamasında bulundu.

DANIŞMAN EKİPTEN AYRILDI



İsrail-İran arasındaki savaş giderek tırmanırken ve Trump saldırıya katılmayı düşünürken, Hegseth ona danışmanlık yapan ekipten ayrıldı.



Bu danışman ekibi ise Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Ortak Kurmay Başkanı General Dan Caine'den oluşuyor.



"KİMSE HEGSETH İLE KONUŞMUYOR"



Washington Post, içeriden kaynaklar tarafından "Birinci Kademe" olarak tanımlanan bu dört yetkilinin, başkanın birincil askeri ve istihbarat danışmanları rolünü üstlendiğini belirtti.



Pentagon, Hegseth'in olaya yakından dahil olduğunu iddia etse de, üç mevcut ABD yetkilisi, önemli brifinglerin ve savaş planlamasının Generaller Kurilla ve Caine tarafından yürütüldüğünü, Hegseth veya ekibiyle operasyonel bir koordinasyonun olmadığını doğruladı.



Yetkililerden biri, "Kimse Hegseth ile konuşmuyor. Hegseth ile Beyaz Saray arasında operasyonel olarak hiçbir arayüz yok." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GÜNDEMİNE DAMGA VURAN SIZINTI



Pete Hegseth, bu yılın başlarında, şu anda Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'ni yöneten Tulsi Gabbard ile birlikte Savunma Bakanı olarak görevine başladı.



Güçlü bir başlangıç yapan Hegseth'in hükümetteki rolünün zamanla azaldığı iddia ediliyor. Özellikle de bir gazetecinin yanlışlıkla dahil olduğu bir grup sohbetinde Yemen'deki Husilere yönelik saldırı hakkında hassas bilgileri paylaşması, büyük ses getirmişti.