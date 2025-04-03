ABD hükümetinden romantik ve cinsel ilişki yasağı

Associated Press (AP) haber ajansının edindiği bilgiye göre, ABD hükümeti Çin'deki Amerikan hükümeti personeline yeni yasak getirdi.



Personelin yanı sıra güvenlik izni olan aile üyeleri ve yüklenicilerin Çin vatandaşlarıyla romantik ya da cinsel ilişkiye girmesi yasaklandı.



Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi dört kişi AP'ye, ocak ayında görevden ayrılan ABD Büyükelçisi Nicholas Burns tarafından Çin'den ayrılmadan kısa bir süre önce uygulamaya konulan bu politika hakkında bilgi verdi.



Bazı ABD kurumlarının bu tür ilişkiler konusunda zaten katı kuralları olmasına rağmen, genel bir “arkadaşlık etmeme” politikası Soğuk Savaş'tan bu yana kamuoyunda duyulmamıştı.



Diğer ülkelerdeki Amerikalı diplomatların yerel halktan kişilerle sevgili olmaları ve hatta onlarla evlenmeleri alışılmadık bir durum değil.



Bu politikanın daha sınırlı bir versiyonu geçtiğimiz yaz yürürlüğe girmiş ve ABD personelinin ABD Büyükelçiliği ve Çin'deki beş konsoloslukta koruma ve diğer destek personeli olarak çalışan Çin vatandaşlarıyla “romantik ve cinsel ilişkiye” girmesini yasaklamıştı.



Ancak görevden ayrılan büyükelçi Burns, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden günler önce, ocak ayında bu yasağı Çin'deki herhangi bir Çin vatandaşıyla bu tür ilişkilere yönelik genel bir yasak olarak genişletti.



Yasak hakkında bilgi sahibi olan iki kişi AP'ye, yeni politikanın ilk kez geçen yaz Kongre üyelerinin Burns ile temasa geçerek bu tür ilişkilere yönelik kısıtlamaların “yeterince sıkı olmadığı” yönündeki endişelerini dile getirmelerinin ardından tartışıldığını söyledi.