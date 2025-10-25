ABD hükümetine 130 milyon dolarlık gizemli bağış: Asker maaşları ödenecek

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması sırasında asker maaşlarının ödenebilmesi için ismi açıklanmayan bir özel bağışçının devlete 130 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bağışçının “bir vatansever” ve “yakın arkadaşı” olduğunu söyledi ancak kimliğini paylaşmadı.



"MAAŞ VE SOSYAL HAKLAR İÇİN KULLANILACAK"

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Savunma Bakanlığı’nın bağışı “genel hediye kabul yetkisi” kapsamında teslim aldığını açıkladı.

Parnell, “Bağış, hizmet mensuplarının maaş ve haklarının maliyetini dengelemek amacıyla yapıldı” dedi.

YASAYA AYKIRI OLABİLİR

Ancak uzmanlara göre, federal kurumların Kongre tarafından onaylanan ödeneklerin ötesinde harcama yapmasını veya gönüllü hizmet kabul etmesini yasaklayan kanun kapsamında bu tür bir uygulama yasal ihlal anlamına gelebilir.

Beyaz Saray’ın Bütçe Ofisi konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.



130 MİLYON DOLAR YETERLİ Mİ?

Kongre Bütçe Ofisi’ne göre, Trump yönetiminin 2025 yılı bütçesi toplamda 600 milyar dolarlık askeri maaş ve tazminat ödeneği talep ediyor. Bu durumda bağışın, kişi başına yaklaşık 100 dolara denk geldiği hesaplanıyor.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER TÜKENİYOR

Trump, bu ay başında imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle, Pentagon’a kullanılmamış Ar-Ge fonlarını asker maaşlarını ödemek için kullanma talimatı vermişti.

Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson dahil birçok Kongre yetkilisi, bu yöntemin “yalnızca geçici bir çözüm” olduğunu ve yeni bir harcama yasası çıkarılmadığı takdirde askerlerin yakında maaşlarını alamayacağını uyardı.