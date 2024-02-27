ABD hükümetinin faaliyetleri 4 gün içinde durabilir

HÜKÜMET 3 KEZ KAPANMANIN EŞİĞİNE GELDİ



Hükümet harcamaları tasarısı, Temsilciler Meclisi'ndeki aşırı muhafazakâr Cumhuriyetçilerin harcama kesintilerine yönelik talepleri nedeniyle gecikiyor. Temsilciler Meclisi'ndeki bir grup aşırı sağcı Cumhuriyetçi son altı ay içinde hükümeti üç kez kapanmanın ya da kısmi kapanmanın eşiğine getirdi.



Tarım ve ulaşımı denetleyen kurumlar için para içeren hükümet fonunun ilk kısmı Cuma gece yarısı sona ererken, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bazı kurumlar için fon 8 Mart'ta sona erecek.



Schumer ve Johnson son günlerde karşılıklı suçlamalar yöneltiyorlar.



Schumer dün gazetecilere yaptığı açıklamada Demokratlar'ın hükümetin kapanmasını önlemek için her şeyi yaptığını söyledi.



Tarım ve ulaştırma kurumlarına yönelik kaynak Cuma gece yarısı sona erecek, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bazı kurumlara yönelik kaynak ise 8 Mart'ta sona erecek.

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