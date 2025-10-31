ABD hükümetinin gizli raporu: İsrail Gazze'de yüzlerce insan hakkı ihlali yaptı

Ateşkese rağmen anlaşmayı hiçe sayan İsrail çeşitli bahanelerle Gazze'yi bombalamaya devam ederken Washington Post (WP) gazetesi, ABD hükümetinin hazırladığı gizli bir raporu ortaya çıkardı.

WP'nin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde ABD Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun, ABD'den yardım alan yabancı orduların insan hakları ihlallerine ilişkin gizli bir rapor hazırladığı bilgisi yer aldı.

Raporda ilk kez, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin boyutu kabul edildi. Raporda İsrail'in Gazze'de ABD insan hakları yasalarını yüzlerce kez ihlal ettiği ve bu ihlallerin incelenmesinin Dışişleri Bakanlığı'nda "birkaç yıl" süreceği ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

ATEŞKESTEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE HAZIRLANDI



Ayrıca bu eylemler, insan hakları ihlali yapan yabancı askeri birliklere ABD'nin askeri veya güvenlik yardımı yapmasını yasaklayan "Leahy Yasası" kapsamına giriyor.

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Gazze'de çok fazla olay biriktiğini İsrail'in eylemlerinin hesap verebilirliği konusunda şüpheli olduklarını ifade etti. Raporun Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmadan birkaç gün önce tamamlandığı ifade edildi.