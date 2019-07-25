ABD Savunma Bakanı Mark Esper kararın İran'ın son zamanlarda Hürmüz Boğazı'nda bazı ülkelere ait gemileri alıkoyması üzerine alındığını belirtti.



Esper, "İngilizler kendi gemilerine eşlik ediyor. Biz de risk değerlendirmesine göre kendi gemilerimize eşlik edeceğiz. Diğer ülkelerin de kendi gemilerini koruyacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Ancak bunun her gemiye bir savaş gemisi tahsis edileceği anlamına gelmediğini kaydeden Esper, ABD donanmasına ait savaş gemilerinin diğer ticari gemilere eşlik etmesinin İran için caydırıcı olacağını savundu.

