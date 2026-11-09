ABD Hürmüz'ü mü vurdu? Keşm Adası'nda patlama sesleri

İran 'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, güneyinde Hürmüz Boğazı 'na yakın Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu.

Haberde, patlama seslerinin nedeninin bilinmediği ancak adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği belirtildi. İran makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinden Hürmüz Boğazı yönüne 3 mühimmatın ateşlendiği belirtildi. Mühimmatın ne olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, bunun, Hürmüz Boğazı’nda kurallara aykırı hareket eden deniz araçlarına yönelik olduğu öne sürüldü.

TRUMP TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump , CNN'e verdiği telefon röportajında, savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen görüşmelerin ilerlemesi halinde İran'a yeni saldırılar düzenlenmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Trump, ABD'nin İran'da olası saldırılar için altyapı hedeflerini belirlediğini de söyledi. Bu hedefler arasında 38 köprünün bulunduğunu ifade eden Trump, bu köprülerin "kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde" yıkılabileceğini iddia etti.

DEVREYE ÇİN GİRDİ

Diplomatik temaslar sürerken, ABD yönetiminin İran üzerindeki nüfuzunu kullanması için Çin'e başvurduğu öne sürüldü.

Pekin yönetimi de Ortadoğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun'un, bölgedeki gerilimin azaltılması amacıyla İran, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.