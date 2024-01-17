ABD, Husileri "küresel terör örgütleri" listesine eklemeye hazırlanıyor

"YABANCI TERÖRİST" TANIMI NEDEN KALDIRILDI?



"Yabancı terörist" tanımı, Amerikalıların ve ABD'li kişi ve kuruluşların Husilere "maddi destek" sağlamasını yasaklıyor. Bu Yemen'de halihazırda olup bitenden çok daha büyük bir insani felaketle sonuçlanabilir.



Biden yönetiminin göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Blinken, muhafazakar milletvekilleri tarafından eleştirilen ancak çok ihtiyaç duyulan gıda ve ilaç gibi yardımların Yemen'e ulaştırılmasını sağlamak amacıyla "yabancı terör örgütü" tanımlamasını kaldırdı.



Oxfam Amerika isimli yardım kuruluşundan Scott Paul, "Bu yeni listeleme, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin içinde kalan Yemenliler için başka bir belirsizlik ve tehdit düzeyi ekleyecektir." dedi.



Paul sözlerine, "Biden yönetimi ateşle oynuyor ve onlara bu tanımlamadan derhal kaçınmaları ve artık Yemenlilerin hayatlarına öncelik vermeleri çağrısında bulunuyoruz." diyerek devam etti.



Husilere yeniden uygulanacak özel olarak belirlenmiş "küresel teröristler" tanımlaması, yabancı terör örgütü tanımlamasıyla beraber gelen maddi destek sağlamaya yönelik yaptırımları ve seyahat yasaklarını içermiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin