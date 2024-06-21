ABD, Husilerin Kızıldeniz saldırılarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığından Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, Husilerin Tutor isimli gemiyi batırması dahil diğer ticari gemilere yaptığı saldırılar kınandı.



Husilerin saldırılarının "insani yardımların Yemenlilere ulaşmasını engellemeye devam ettiği ve Kızıldeniz bölgesindeki ülkeler dahil küresel ekonomi için ciddi riskler" oluşturduğu belirtilen açıklamada, ABD ve müttefiklerinin, Kızıldeniz'deki uluslararası su yolunda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için gerekli adımları atacağı ifade edildi.



İngiliz donanması 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tutor isimli kargo gemisinin 12 Haziran'da Husilerin insansız hava aracı tarafından hedef alınmasının ardından Kızıldeniz'de battığını duyurmuştu.



Husiler, dün, Kasım 2023'ten bu yana İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı 153 gemiyi hedef aldıklarını açıklamıştı.

