ABD, Husilerin Kızıldeniz saldırılarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığından Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Husilerin Tutor isimli gemiyi batırması dahil diğer ticari gemilere yaptığı saldırılar kınandı.
Husilerin saldırılarının "insani yardımların Yemenlilere ulaşmasını engellemeye devam ettiği ve Kızıldeniz bölgesindeki ülkeler dahil küresel ekonomi için ciddi riskler" oluşturduğu belirtilen açıklamada, ABD ve müttefiklerinin, Kızıldeniz'deki uluslararası su yolunda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için gerekli adımları atacağı ifade edildi.
İngiliz donanması 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Tutor isimli kargo gemisinin 12 Haziran'da Husilerin insansız hava aracı tarafından hedef alınmasının ardından Kızıldeniz'de battığını duyurmuştu.
Husiler, dün, Kasım 2023'ten bu yana İsrail, ABD ve İngiltere ile bağlantılı 153 gemiyi hedef aldıklarını açıklamıştı.
KIZILDENİZ'DEKİ DURUM
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
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