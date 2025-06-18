ABD İç Güvenlik Bakanı hastaneye kaldırıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, alerjik reaksiyon sebebiyle hastanelik oldu.

Amerikan CNN televizyonunun paylaştığı habere göre Noem, yerel saatle öğleden sonra Gizli Servis korumasındaki bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberde bakan Noem'in bilincinin açık olduğu, özel kalemiyle konuştuğu ve hastaneye kaldırılmasının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Bakanlık kaynaklarından kısa süre sonra yapılan açıklamada, Noem'in alerjik reaksiyon nedeniyle hastaneye götürüldüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.