ABD İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı: Nakit parası tartışma konusu oldu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, pazar gecesi başkent Washington'ın şehir merkezindeki bir restoranda akşam yemeği yerken çantasının çalındığını açıkladı.

CNN International'a göre Noem'in güvenliğini sağlayan Gizli Servis, Capital Burger restoranının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve tıbbi maske takan kimliği belirsiz beyaz bir erkeğin bakanın çantasını çalıp restorandan ayrıldığını tespit etti.



Çalınan çantanın içinde Noem'in ehliyetinin, ilaçlarının, daire anahtarlarının, pasaport, makyaj çantasıü çek defteri ve yaklaşık 3 bin dolar nakit parasının olduğu belirtildi.

Noem'in çantasında neden 3 bin dolar nakit taşıdığı tartışma konusu oldu.

Bunun üzerine İç Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Bakanın çocukları ve torunları da dahil olmak üzere tüm ailesi şehirdeydi. Çektiği parayı ailesine akşam yemeği ısmarlamak, aktiviteler yapmak ve Paskalya hediyeleri almak için kullanıyordu" ifadeleri yer aldı.



Gizli Servis'in olayla ilgili soruşturma başlattığı ve Noem'in finansal varlıklarının nerelerde kullanılacağını takip edeceği öğrenildi.