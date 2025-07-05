ABD için iç savaş senaryosu: Siyaset bilimci tarih verdi

ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin göçten ekonomiye kadar geniş bir yelpazede aldığı kararlar tartışma yaratmayı sürdürürken ABD hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD’deki Kaliforniya-Santa Barbara Üniversitesi’nde uluslararası siyasal iktisat alanında profesör olan Benjamin Cohen, Kaliforniya eyaletinin 2035 yılında ABD’den bağımsızlığını ilan edeceği senaryosunu dile getirdi. Eyalet ile merkezi yönetim arasındaki gerilim özellikle göç alanında tırmanışını sürdürürken, yaşanacağı ileri sürülen bu olayın ABD’de 10 yıl içinde bir iç savaşı körükleyebileceği ileri sürüldü.



Daily Mail gazetesinin haberine göre, Prof. Cohen, siyasi kutuplaşmanın ABD’de şiddetli bir kırılma noktasına ulaşma ihtimalinin “sıfırdan çok daha büyük olduğunu” söyledi. Cohen’in iddiasına göre, öngörülen senaryolardan biri, Kaliforniya’nın ABD’den ayrılma kararı alması, bunun ise bir sonraki ABD başkanını sert önlemler almaya itmesi olarak öne çıkıyor.



COHEN’DEN FARAZİ SENARYO: “SİLAHLI ÇATIŞMA OLASI GÖRÜNÜYOR”



Cohen, kaleme aldığı kurmaca haber bülteninde farazi senaryosundan bahsetti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in sonraki dönemde başkan olabileceğine işaret eden Cohen, “Başkan Vance, yakınlardaki kırmızı (Cumhuriyetçi) eyaletlerden Ulusal Muhafız kuvvetlerinin desteğiyle Sacramento’daki eyalet hükümetinin askeri yollardan devralınması tehdidinde bulundu. Silahlı çatışma gittikçe olası görünüyor” ifadelerini kullandı.



Eyaletlerin ABD’den ayrılması pek çok kişi için imkansız bir olasılıkmış gibi görünse de Cohen’e göre bazı “rüya eyaletlerde” “daha büyük ABD ailesinin bir parçası olmaktan ziyade kendilerini ait hissettikleri davaların arkasından gitme yönünde yükselen bir hareket” var.



Kimliğin “çok güçlü bir motivasyon kaynağı” olabileceğine işaret eden Prof. Cohen, “Bu sebeple iç savaş riskinden endişe duyuyorum. Topluluk kimliği duygusu gibi güçlü bir şey söz konusu olduğunda mantık bir kenara bırakılır” dedi.



“BÖYLE BİR SAVAŞ OLASILIĞI SIFIRDAN ÇOK YÜKSEK”



YouGov tarafından yakın zaman önce yapılan bir anket de pek çok ABD’linin Cohen’in endişelerini paylaştığını ortaya koymuştu. Bu kamuoyu yoklamasına katılan ABD’lilerin yüzde 40’ı gelecek 10 yıl içinde ABD’de iç savaş yaşanma olasılığının “biraz ya da çok mümkün” olduğunu söylemişti. Aynı orandaki katılımcılar, böyle bir iç savaşın eyaletler arasında değil Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında olacağına inandıklarını kaydetmişti.



Cohen, üniversite tarafından yayınlanan metinde, “İç savaş olması halinde işlerin nasıl gelişeceğini tasavvur etmem zor. Ancak böyle bir savaş olasılığı sıfırdan çok daha yüksek” ifadelerini kullandı.



Prof. Cohen eyaletlerin ABD’den ayrılmaya karar vermesi olasılığının “azımsanan bir olgu” olduğunu da sözlerine ekledi.



BİR EYALET ABD’DEN AYRILIRSA NE OLUR?



Bir eyaletin ABD’den ayrılması, bağımsız bir ülke olması anlamına geliyor. Bu ise aynı zamanda ABD’deki anayasayı, federal yasaları ve federal hükümeti reddetmek demek.



ABD Yüksek Mahkemesi'nin eyaletlerin diğer eyaletlerin rızası olmadan ABD’den ayrılmaya karar vermesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş olması dolayısıyla iç savaş tehdidi de böyle bir senaryoda olası hale geliyor. Buna göre, federal hükümetin de böyle bir durumda ABD’den ayrılma hamlesini yasa dışı ilan etmesi ve bunu durdurmak için önlemler alması olası.



Kaliforniya’nın ABD’den ayrılacak ilk eyalet olacağını öngören Cohen’e göre, ABD’liler aynı zamanda ABD’nin coğrafi sınırlarını siyasi ideolojilerine daha iyi uyacak şekilde yeniden çizmek istiyor.



ABD Başkanı Donald Trump’ın Kaliforniya’ya Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmenlere yönelik baskın ve gözaltı dalgasına karşı başlatılan protestoları bastırmak için deniz piyadeleri ve Ulusal Muhafız kuvvetleri göndermesi tepkiye yol açmış, federal ve eyalet yönetimleri arasındaki gerilimi iyiden iyiye tırmandırmıştı.

