ABD için korkutan tahmin

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkesindeki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarıyla ilgili, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil" dedi.



Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi de olan Fauci, ABD'de hızla artış gösteren Kovid-19 vakalarına ilişkin CNN kanalına açıklamalarda bulundu.



Yapılan modellemelerde en iyi ve en kötü senaryolara odaklanıldığını ve sonuçların genelde her iki senaryonun ortasında olduğunu belirten Fauci, daha önceki salgınlarda en kötü senaryonun hiç yaşanmadığına dikkati çekti.



Fauci, buna rağmen şu aşamada milyonlarca kişinin salgından etkilenebileceğine vurgu yaparak, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil" ifadelerini kullandı.



Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de corona virüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artış göstererek 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaştı.

