"Türkiye Dostu Amerikalılar Ödülleri'nde konuşan ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Türkiye ve ABD'nin uzun bir geçmişe sahip iki müttefik olduğunu söyledi.



ABD İçişleri Bakanı Zinke, "Temelde güçlü olan ilişkilerimizin gelecekte de güçlü olacağından eminim" dedi.



İçişleri Bakanı Zinke Ankara-Washington ilişkilerinin normalleşmesi için devlet başkanı ve bakanlar seviyesinde konuşmanın önemli olduğunu da ifade etti.



Eski bir donanma komutanı olduğunu ve geçmişte Türk güvenlik güçleriyle birlikte çalıştığını da hatırlatan ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, "Karşılıklı anlayış, şeffaflık ve iletişime odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

