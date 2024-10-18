ABD iddiaları inceliyor: Kuzey Kore askerleri Rusya için savaşıyor mu?

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Pyongyang'ın Rusya'ya yardım amacıyla Ukrayna'ya asker konuşlandırdığıyla ilgili iddialardan haberdar olduklarını ancak bunları henüz teyit edemediklerini söyledi.



İddiaları incelediklerini ve konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirten Ryder, "İddialar doğruysa bu, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin ilerlediğini gösterir. Bu, Rusya'nın savaş alanındaki güçleri açısından içinde bulunduğu vahim durumu da ortaya koyar." dedi.

ZELENSKİ'NİN KUZEY KORE İDDİALARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söylemişti.

Zelenski, Kuzey Kore'yi Rusya'ya silah, işçi ve asker yardımı yapmakla suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise Kuzey Kore'nin Rusya'ya yardım etmek üzere Ukrayna'ya "yüksek ihtimalle" asker göndermiş olabileceğini iddia etmişti.