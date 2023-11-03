ABD İHA'ları Gazze üzerinde uçuyor

New York Times'ta yer alan bilgilere göre ABD ordusu daha önce Gazze üzerinde hiç drone uçurmamıştı. Pentagon yetkilileri gözetleme uçuşlarıyla sahadaki İsrail ordusuna destek sağlanmıyor.

GAZZE'YE GÖKYÜZÜNDEN TAKİP

Flightradar'daki verilere göre en az altı adet MQ-9 Reapers 7000 - 8000 metre yükseklikten Gazze'yi izliyor.



MQ-9 Reapers, ABD ordusu için geliştirilen ilk nesil avcı-vurucu drone. Zaman içerisinde imha görevlerinden ziyade gözetleme görevlerinde kullanılmaya başlandı. Çok gelişmiş sensörlere ve kameralara sahip olan MQ-9 Reapers, 20 saatten uzun bir süre havada kalabiliyor. ABD daha önce bu İHA'ları Irak, Afganistan ve Suriye gibi yerlerde hem saldırı hem istihbarat toplama amacıyla kullandı.