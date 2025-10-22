ABD, iki büyük petrol şirketini yaptırım listesine aldı

ABD'den Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım kararı geldi.

Yeni yaptırım kararında Rusya'nın iki büyük petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine alındı.



Rusya'yı Ukrayna'daki şavaşta derhal ateşkesi kabul etmeye çağıran ABD, daha fazla adım atmaya da hazır olduklarını söyledi.



Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımları duyuran açıklamada, "Müttefiklerimizi bize katılmaya ve bu yaptırımlara uymaya teşvik ediyoruz" dedi.