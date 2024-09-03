ABD iklim elçisinden Çin'e ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) iklim elçisi John Podesta, iklim değişikliği hakkında görüşmek için Çin'i ziyaret edecek.

Dünyanın en büyük iki sera gazı salınımcısı ABD ve Çin, başta ekonomi olmak üzere birçok konuda aralarındaki uçurumları kapatmaya çalışırken, Podesta'nın yarından itibaren üç gün boyunca Çin iklim elçisi Liu Zhenmin ile iklim değişikliğini ele alacak.

İki ülke arasındaki anlaşmalar iklim değişikliğiyle mücadelede küresel uzlaşının sağlanmasında kilit rol oynuyor. Ancak analistler bu haftaki görüşmelerde etkili bir ilerleme kaydedilmeyeceğini düşünüyor.

"DAHA İDDİALI İKLİM HEDEFLERİ"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi arasında geçen hafta yapılan görüşmelerin özetinde Dışişleri Bakanlığı, Podesta'nın ziyaretine atıfta bulunarak, “İklim kriziyle mücadelede somut adımların önemini vurguladılar ve daha fazla görüşmeyi memnuniyetle karşıladılar” açıklamasını yaptı.

ABD ayrıca, ülkelerin Birleşmiş Milletler'e yeni “ulusal olarak belirlenmiş” katkılarını sunmaları için önümüzdeki yılın başında son tarih yaklaşırken Çin'i daha iddialı iklim hedefleri belirlemeye zorlamaya çalışıyor.

Greenpeace'in Pekin'deki küresel politika danışmanı Yao Zhe, “Çin'in pozisyonları ve iniş bölgeleri hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olabiliriz, ancak bir ilerleme olması pek olası değil” dedi.

Washington, Çin'in gelişmekte olan ülkelerin iklim hedeflerini artırmalarına yardımcı olmak için milyarlarca dolar sağlamayı amaçlayan “Yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedef” adlı yeni bir iklim finansmanı programına katkıda bulunmasını istiyor.

Ancak Brezilya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BASIC bloğu geçen ay yaptığı açıklamada, fonun katılımcı tabanını genişletme çağrılarının zengin ülkelerin yükümlülüklerini “sulandırma” girişimi olduğunu bildirdi.

"ÇİN BASKIDAN RAHATSIZ OLDU"

Asya Toplumu Politika Enstitüsü'nde iklim uzmanı olan Kate Logan, “Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ekonomilerin gelişmekte olan ekonomilerden katkı talep etmeleri yönündeki baskılarından rahatsız oldu” dedi.

Pekin'in emisyonlarının taahhüt ettiği tarihten çok daha önce “2030'dan önce” zirve yapması bekleniyor ve bu da 2035 yılına kadar önemli kesintiler taahhüt etmesi için alan sağlıyor.

Araştırmalar, Çin'in Paris Anlaşması'nın sıcaklık artışlarını 1,5 santigrat derece içinde tutma hedefine uyum sağlamak için 2035 yılına kadar emisyonlarını en az yüzde 30 oranında azaltması gerektiğini gösteriyor.