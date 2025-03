ABD İlaç Dairesi'nde istifa: "Aşıya karşı güven sarsmak sorumsuzluktur"

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



The New York Times'ın haberine göre, Marks, istifa mektubunda, FDA'da yıllardır süregelen aşılara olan güveni sarsmanın sorumsuzluk olduğunu belirterek, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın aşılara karşı olumsuz tutumuna atıfta bulundu.



Bu tutumun halk sağlığına zarar vereceğini ve vatandaşların sağlığı, güvenliği ve emniyeti için açık bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Marks, Texas ve diğer eyaletlerde aşılanmamış çok sayıda kişi arasında görülen kızamık salgını ışığında hastalığın ölümcül sonuçlarına değindi.



Marks, "2024'te Afrika ve Asya'da 100 binden fazla aşısız çocuğun komplikasyonlar nedeniyle ölümüne neden olan" kızamığın, ABD'de daha önce aşıların yaygınlaşması sayesinde tehlike oluşturmadığını aktardı.



Kennedy'nin aşı güvenliği ve şeffaflığı konusundaki endişelerini halka açık toplantılar gibi çeşitli yollarla gidermeye istekli olduğunu ancak reddedildiğini dile getiren Marks, bir röportajda "Aşılara olan güveni yeniden tesis etmek amacıyla bu yönetimle birlikte çalışmak için elimden gelen her şeyi yaptım." dedi.



Marks, FDA'dan ayrılmanın "üzerinden bir yükün kalkması anlamına geldiğini" aktararak, "tehlikenin giderek daha da derinleştiği bir ortamda bulunduğunu" sözlerine ekledi.



Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre, Marks, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığına çağrıldıktan sonra, ya istifa etmesi ya da kovulması gerektiği söylendikten sonra istifa etti.



Bir bakanlık sözcüsü, Marks'ın şeffaf olmadığı sürece FDA'da "yeri olmadığını" söyledi.