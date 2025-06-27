ABD ile anlaşma muamması: Sığınmacılar Honduras ve Guatemala’ya mı gönderilecek?

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Orta Amerika turunun ardından yaptığı açıklamada, Guatemala ve Honduras’ın aksi takdirde ABD’den sığınma almak isteyecek kişilere sığınma teklif etmesini öngören anlaşmaların imzalandığını açıkladı.



Bu anlaşmalar, Donald Trump yönetiminin göçmenleri sadece kendi ülkelerine değil, üçüncü ülkelere de gönderme çabalarının bir parçası olarak öne çıktı. Noem, açıklamasında, bunu sığınmacılara ABD’ye gelme dışında seçenekler sunmanın bir yolu olarak tarif etti.



Noem, “Honduras ve bugünden sonra artık Guatemala da bu kişileri alacak ve onlara mülteci statüsü de verecek ülkeler olacak… ABD’nin tek seçenek olması gerektiğine hiç inanmadık” diye konuştu.



Öte yandan, her iki ülkenin hükümetleri de Noem’in yorumlarının sorulması üzerine “üçüncü ülke anlaşmaları” imzaladıklarını reddetti.



“HÜKÜMETLER İÇİN SİYASİ OLARAK ZOR BİR ANLAŞMA”



Guatemala Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi, Noem’in ziyareti sırasında “güvenli üçüncü ülke anlaşması” ya da göçle alakalı herhangi bir anlaşma imzalanmadığını bildirdi. Ofisten yapılan açıklamada, Guatemala’nın ABD tarafından gönderilen Orta Amerikalıları kendi ülkelerine gönderilmek üzere kabul edeceği ise teyit edildi.



Noem ise dün yaptığı açıklamada, “Bu, siyasi olarak hükümetler için yapması zor bir anlaşma” diye konuştu. ABD İç Güvenlik Bakanı, Guatemala ziyareti sırasında kendisine halihazırda imzalanmış anlaşmanın verildiğini de belirtti. Daha sonra ise bir imza töreni düzenlendi ve bir mutabakat zaptına imza atıldı. Bu zapt, ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkililerinin yerel görevlilere “terör şüphelilerini taramasına yardımcı olmak için” ülkenin başkentindeki havalimanında görevlendirilmesini öngören bir Ortak Güvenlik Programı ile ilgiliydi.



Honduras’ın Göç İdaresi Direktörü Wilson Paz ise Noem’in bahsettiği gibi bir anlaşmanın imzalandığını reddetti. Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, şubat ayında El Salvador ve Guatemala ile anlaşmalar imzalamıştı. Bu anlaşmalar, ABD’ye başka ülke vatandaşı göçmenleri bu ülkelere gönderme izni vermişti. Fakat Guatemala’nın durumu farklıydı. Guatemala, kendi ülkelerine gidecek göçmenler için bir “geçiş noktası” olmayı kabul etmişti. Anlaşma bu kişilerin Guatemala’da sığınma başvurusu yapmasını içermiyordu. El Salvador’a gönderilen göçmenler ise bu ülkede hapishaneye atılabiliyor.

