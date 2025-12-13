ABD ile Avrupa, Ermenistan'daki varlığını genişletiyor

Ermenistan, yenilikçi ekonomisini güçlendirmek için 500 milyon dolarlık, Nvidia çipleriyle çalışan büyük bir veri merkezi kurmaya hazırlanıyor. Proje, ABD tarafından onaylandı ve Ermeni-Amerikan ortaklığı Firebird.AI tarafından işletilecek.

100 MEGAVATLIK BİR ALTYAPI

Yeni veri merkezi, Nvidia Blackwell GPU’larıyla çalışan 100 megavatlık bir altyapı olacak. Bu merkezin “yapay zeka geliştirmesinin bir sonraki aşamasını yönlendireceği” belirtiliyor. Projede, Dell sunucuları sağlayacak; yerel altyapıyı ise Telecom Armenia ve İrlanda merkezli Imagine Broadband üstlenecek.

Forbes’e göre ABD, mikroçip ihracat lisansları üzerindeki kontrolü ve teknoloji şirketleriyle ilişkileri sayesinde Ermenistan’da güçlü etkisini sürdürürken, Avrupa da ülkedeki varlığını hızla artırıyor.

AB, Ermenistan’da eğitim, startup ekosistemi ve düzenleyici destek üzerine odaklanan programlar başlatarak “yumuşak güç” kullanıyor.