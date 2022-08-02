ABD ile Çin arasında Tayvan ziyareti krizi: Nancy Pelosi kimdir? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi kaç yaşında, nereli?

İtalyan asıllı Nancy Pelosi (Nancy Patricia D'Alesandro) 26 Mart 1940 tarihinde Baltimore Maryland'da dünyaya geldi.

Washington'da Trinity College'da siyaset bilimi okudu ve 1962'de lisans derecesi ile mezun oldu.

Ertesi yıl Paul Pelosi ile evlendikten sonra New York'a taşındı. 5 çocuğu olan Pelosi, son derece etkili bir bağış toplayıcısı olarak ün kazandı.

Demokratik Ulusal Komite'de hizmet vererek hem Kaliforniya Demokrat Partisi'nin (1981-83) hem de 1984 Demokratik Ulusal Konvansiyonu için ev sahibi komitenin başkanı olarak hizmet ederek kariyerinde yükseldi.



ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI SEÇİLEN İLK KADIN

2007 yılına kadar Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan Demokratların liderliğini yürüten Pelosi, 2006 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi sonucu, Meclis oturumuyla yapılan oylamayı kazanarak ABD tarihinde bu göreve seçilen ilk kadın oldu.



4 Ocak 2007-5 Ocak 2011 tarihleri arasında Meclis Başkanlığı görevini yürütmüş olan Pelosi, ABD tarihinde devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadın siyasetçi oldu.

Şimdiye kadar Meclis başkanı görevine seçilen ilk Kaliforniyalı ve ilk İtalyan kökenli Amerikalı olma ayrıcalıklarını da elinde tutmaktadır.



PELOSİ IRAK SAVAŞINA KARŞI ÇIKTI

Pelosi, kurnaz bir politikacı olarak ün kazandı ve 2002'de azınlık lideri olarak parti içinde istikrarlı bir şekilde yükseldi.

Aynı yıl azınlık lideri seçildi ve 2003'te göreve geldiğinde bir partiyi yöneten ilk kadın oldu.

Pelosi, Irak Savaşı'na karşı oy kullandı.



Kasım 2006'da yapılan ara seçimlerin ardından Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.

4 Ocak 2007'de Pelosi, 110. Kongre Meclisi'nin başkanı seçildi.

Demokrat Barack Obama'nın 2009'da başkanlığı devralmasının ardından Pelosi, onun politikalarının birçoğunun destekçisi oldu ve Şubat 2009'da Kongre'nin 787 milyar dolarlık teşvik paketini yönetmesine yardımcı oldu ve sağlığı güvence altına almak için bir yıldan uzun süredir devam eden çabada araçsal bir rol oynadı.

ABD İLE ÇİN ARASINDA GERİLİME NEDEN OLAN TAYVAN ZİYARETİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Tayvan'a ulaştı.



İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret gerçekleşmiş oldu.



TAYVAN'I ZİYARET EDECEĞİ İDDİASI GERİLİME SEBEP OLMUŞTU



Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu.



Çin Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.



Çin Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili, "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artmıştı.



ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti.



Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.



NİSANDA PLANLANAN ZİYARET İPTAL EDİLMİŞTİ



82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Covid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.



Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.



Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.